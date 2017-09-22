Погиб бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе

Американский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Дэвид Бей погиб в результате несчастного случая на стройке. Об этом сообщает Nj.com.

Инцидент произошел в прошлую среду в Нью-Джерси. Бывший боксер получил удар стальным листом и погиб в возрасте 60 лет. В последнее время он подрабатывал водителем для плотников.