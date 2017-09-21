Далее:
Главное сейчас
Вести.Ru

Логинов получил тяжелую травму на чемпионате по летнему биатлону

Известный биатлонист получил тяжелую травму
Фото:
Один из ведущих российских биатлонистов, призер чемпионата мира Александр Логинов получил серьезную травму во время индивидуальной гонки чемпионата России по летнему биатлону, что продолжается в Чайковском. Причиной повреждений стало падение на дистанции.
Вскоре после старта на дистанции мужской "индивидуалки" Логинов упал навзничь и, судя по всему, серьезно повредил спину и ногу, сообщает Спортс.Ru. Биатлонист не смог самостоятельно подняться и медицинскому персоналу турнира пришлось эвакуировать его на носилках.
Еще 14 источников
Спорт Биатлон Главное
Александр Логинов
Оставить комментарий

Вести.Ru: последние новости