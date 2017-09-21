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Логинов получил тяжелую травму на чемпионате по летнему биатлону
Фото: Вести.Ru
Один из ведущих российских биатлонистов, призер чемпионата мира Александр Логинов получил серьезную травму во время индивидуальной гонки чемпионата России по летнему биатлону, что продолжается в Чайковском. Причиной повреждений стало падение на дистанции.
Вскоре после старта на дистанции мужской "индивидуалки" Логинов упал навзничь и, судя по всему, серьезно повредил спину и ногу, сообщает Спортс.Ru. Биатлонист не смог самостоятельно подняться и медицинскому персоналу турнира пришлось эвакуировать его на носилках.
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