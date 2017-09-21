Логинов получил тяжелую травму на чемпионате по летнему биатлону



Один из ведущих российских биатлонистов, призер чемпионата мира Александр Логинов получил серьезную травму во время индивидуальной гонки чемпионата России по летнему биатлону, что продолжается в Чайковском. Причиной повреждений стало падение на дистанции.

Вскоре после старта на дистанции мужской "индивидуалки" Логинов упал навзничь и, судя по всему, серьезно повредил спину и ногу, сообщает Спортс.Ru. Биатлонист не смог самостоятельно подняться и медицинскому персоналу турнира пришлось эвакуировать его на носилках.