Кубинский боксер пообещал отомстить украинцу за русские мультфильмы

Кубинский боксер Гильермо Ригондо в преддверии боя с украинским спортсменом Василием Ломаченко заявил, что его противник ответит за все русские мультфильмы, которые он смотрел в детстве.



"Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве", — написал Ригондо в Twitter, сопроводив свой пост кадром из мультфильма "Крокодил Гена".



It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming @VasylLomachenko for every #Russian cartoon I was force 2 watch in 🇨🇺as a kid. #PayBack 🇨🇺🥊🇷🇺 pic.twitter.com/GWhdTqFmxx



— Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 20 сентября 2017 г.



​Планы "мести", по словам Ригондо, помогают ему правильным образом настроиться на поединок.



Встреча 36-летнего Ригондо с 29-летним Ломаченко из Белгород-Днестровского намечена на 9 декабря. Поединок пройдет на нью-йоркской арене "Мэдисон сквер гарден".



Боксеры сразятся за титул чемпиона мира в полулегком весе, который сейчас принадлежит украинцу.