Михаэля Шумахера могут перевезти для продолжения реабилитации в США

В настоящий момент практически ничего не известно о степени серьёзности травм мозга, полученных известным гонщиком в результате падения во время катания на лыжах в конце 2013 года.

В настоящее время 48-летний немец находится в своём доме в Швейцарии, расположенном неподалёку от Женевского озера, где за ним присматривает команда квалифицированных медиков. Однако, по информации журнала Bravo, кондиции Шумахера по-прежнему «слабы», и его жена Коринна обратилась за помощью к американским специалистам.

Отмечается, что бывший гонщик может быть перемещён в Даллас (штат Техас, США), где его семья владеет фермой крупного рогатого скота. В Далласе есть специалист по травмам мозга по имени Марк Уикс, имеющий свою клинику, которая может стать «новой надеждой» для семьи Шумахер. «У нас большой опыт работы с пациентами, получившими травмы мозга. В Европе, вероятно, нет клиники, которая бы отработала столько случаев обращения, сколько и мы», — отметил Уикс.