У известного хоккеиста из НХЛ обнаружили рак

У нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Девилз" Брайан Бойла обнаружен рак костного мозга, сообщает официальный твиттер "дьяволов".



Отмечается, что у форварда диагностирован хронический миелоидный лейкоз. Заболевание обнаружено на ранней стадии, в связи с чем лечить его можно медикаментозно, без помощи химиотерапии.



"Все мысли сейчас о старте сезона. Чувствую себя вполне нормально и планирую продолжать жить нормальной жизнью. Я очень благодарен "Нью-Джерси" за поддержку, хотя не сыграл за команду еще ни одного матча", — отмечает спортсмен, который не намерен прерывать хоккейную карьеру несмотря на серьезную болезнь.



32-летний американский спортсмен присоединился к "Нью-Джерси" в 2017 году. До этого он выступал за "Торонто Мейпл Лифс".