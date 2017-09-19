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Федор Емельяненко срочно отправился в США
Российский боец Федор Емельяненко вылетел в США на переговоры о своем следующем бое, которые спортсмен проведет с компанией Bellator.
"Федор летит на турнир Bellator как почетный гость. Также там пройдет заключительный этап переговоров", — цитирует ТАСС пресс-секретаря Емельяненко Юлию Куклину.
На счету 40-летнего Емельяненко 36 побед и пять поражений. В последнем поединке россиянин уступил нокаутом американцу Мэтту Митриону.
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