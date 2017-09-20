Криштиану Роналду разделся в рекламе нижнего белья

На днях 32-летний Криштиану Роналду представил новую рекламу собственного бренда нижнего белья CR7, в котором футболист и занимается разработкой дизайна моделей, и продумывает концепцию рекламной кампании. Позирует нападающий мадридского «Реала» тоже сам, потому что считает никто лучше него не представит его марку.

«Мой любимый принт в новой коллекции — камуфляж. Этот дизайн стал источником вдохновения для нас при выборе концепции рекламной кампании. Было весело играть в маскировку. Часто думаю, что мог бы сделать, если бы стал невидимым. Точно подшучивал бы над другими членами команды целый день. Я ценю смелость и озорство как в профессиональном, так и в личном плане.

Новая коллекция CR7 отражает мое восприятие вещей. Использую любую возможность добавить остроты и цвета в свой день. Яркое нижнее белье — это, как мне кажется, отличная идея для начала», — рассказал Криштиану о новой коллекции.