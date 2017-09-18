Украинка довела Шарапову до бешенства



В своей автобиографии Мария Шарапова рассказала о поражении от украинки Алены Бондаренко . Российскую теннисистку взбесили слова Алены, что "Мария потеряла свою игру" — и придали Шараповой сил для дальнейших побед.



"Я готовилась к возвращению после о перации на п лече на Ролан Гаррос, но чувствовала себя ужасно. Хуже всего было на майском турнире в Польше — на одном из самых ужасных грунтовых кортов, что я когда-либо видела. Я не хотела там играть, но мне нужна была практика — нельзя было ехать в Париж без нее. Я прошла, наверное, два круга, прежде чем проиграть в четвертьфинале матч, который в любой другой момент своей карьеры выиграла бы без каких-либо проблем", — написала Мария Шарапова в своей автобиографии.



По воспоминаниям россиянки, на послематчевой пресс-конференции украинка злорадно повторяла: "Мария потеряла скорость на подаче. Мария потеряла мощь. Мария потеряла свою игру. Мария больше не та, что была раньше". Эти же слова были в бегущ ей строке новостных агентств, например, CNN. И это было лучшим зарядом и лучшей мотивацией, чтобы играть и выигрывать, вспоминает Шарапова.

"Конечно, я хотела выиграть Ролан Гаррос и Уимблдон. Но теперь дело было не только в них. Я не просто хотела снова выигрывать. Я хотела, чтобы Алена Бондаренко подавилась своими словами", — написала в автобиографии россиянка.



При следующей встрече Шарапова с легкостью выиграла у Бондаренко. В Лос-Анджелесе россиянка взяла верх над украинкой 4:6, 6:0, 6:3. Встреча произошла через три месяца после того самого интервью.