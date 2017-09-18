Крыша стадиона «Санкт-Петербург» вновь протекла



Во время матча десятого тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Уфой» на стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева . Игра проходит под закрытой крышей.

Это уже случалось во время домашних матчей «Зенита» в этом сезоне. Крышу должны были отремонтировать до конца августа, но завершение ремонта перенесли на неопределённый срок.

