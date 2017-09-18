Еще 12 агентств просят не пускать Россию на ОИ-2018

Инициативу об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года поддержали 12 национальных антидопинговых агентств. С таким заявлением выступили в институте Национальных антидопинговых организаций (NADO). Заявление опубликовано в аккаунте организации в Facebook.



«… факты, найденные Международным олимпийским комитетом (МОК), подтверждают глубокую допинговую проблему в России и не позволяют спортсменам выступить в Пхенчхане», — говорится в заявлении.



В список поддержавших дисквалификацию национальной команды вошли антидопинговые агентства Багамских островов, Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании, Швейцарии, Французского сообщества Бельгии, Барбадоса, Эстонии, Фландрии (Бельгии) и Гватемалы.



Члены NADO предложили россиянам выступать под нейтральным флагом.

