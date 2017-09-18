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Еще 12 агентств просят не пускать Россию на ОИ-2018
Инициативу об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года поддержали 12 национальных антидопинговых агентств. С таким заявлением выступили в институте Национальных антидопинговых организаций (NADO). Заявление опубликовано в аккаунте организации в Facebook.
«… факты, найденные Международным олимпийским комитетом (МОК), подтверждают глубокую допинговую проблему в России и не позволяют спортсменам выступить в Пхенчхане», — говорится в заявлении.
В список поддержавших дисквалификацию национальной команды вошли антидопинговые агентства Багамских островов, Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании, Швейцарии, Французского сообщества Бельгии, Барбадоса, Эстонии, Фландрии (Бельгии) и Гватемалы.
Члены NADO предложили россиянам выступать под нейтральным флагом.
14 сентября за отстранение России от Игр в южнокорейском Пхенчхане выступили США, Великобритания и Канада. В 2016 году МОК начал собственное расследование допингового скандала, спровоцированного докладом независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Окончательное решение об участии команды России на Олимпиаде в Пхенчхане будет принято по итогам работы двух комиссий организации. Игры пройдут с 9 по 25 февраля.
18 июля 2016 года независимый эксперт Ричард Макларен опубликовал доклад, посвящённый деятельности бывшего руководителя антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В документе утверждалось, что власти России подменяли «грязные» допинг-пробы российских спортсменов на «чистые». Макларен утверждает, что в период с 2012 по 2015 год министерство спорта России при содействии ФСБ фальсифицировало результаты тестов 643 спортсменов из 30 видов спорта. Результатом этого доклада стал недопуск всех российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.
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