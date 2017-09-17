Кафельников: убогие хотят увольнения Карреры, которого боготворили полгода назад

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о неудачном выступлении красно-белых в нынешнем сезоне. В 10-м туре РФПЛ «Спартак», играя в большинстве, упустил победу в матче с «Тосно», ведя по ходу встречи 2:0.

«Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера ещё не один трофей возьмёт в Европе! Вы эти мои слова ещё вспомните, господа футбольные «эксперты» и журналисты.

На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплату за такую игру. Вот тогда бы и «бунтарь» объявился сразу на корабле», — написал Кафельников в своём «твиттере».