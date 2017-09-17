Вратарь черногорского клуба «Бокель» застрелен во время тренировки

Вечером 16 сентября голкипер клуба из первой лиги Черногории «Бокель» Горан Ленац получил огнестрельное ранение во время тренировки, которую проводил со своим приятелем. 33-летний вратарь был доставлен в больницу в критическом состоянии, но его жизнь медикам спасти не удалось.

Силы полиции заблокировали город Котор и начали поиски убийцы. Местная радиостанция Skalaradio полагает, что преступник должен был хорошо знать местность, поскольку сумел скрыться в темноте. Отмечается, что злоумышленник помимо выстрелов в Ленаца несколько раз выстрелил в воздух, отпугивая тем самым свидетелей.

Погибший вратарь был уважаемым человеком в клубе и среди горожан, в частности, он из своих средств финансировал подготовку молодых местных футбольных талантов.