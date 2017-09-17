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Шарапова рассказала, почему не вышла замуж за баскетболиста

Шарапова рассказала, почему не вышла замуж
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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, почему приняла решение отменить свадьбу с баскетболистом Сашей Вуячичем в 2012 году.
"Ему было важно быть главным, быть хозяином положения. Он не любил напоминания, что у меня тоже есть карьера, что мой дом больше, что мой доход больше. Для меня это все было неважно, но не для него", — приводит RT отрывок из автобиографической книги Марии Шараповой.
Ранее Шарапова рассказала, почему американка Серена Уильямс возненавидела ее.
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Мария Шарапова Серена Уильямс
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