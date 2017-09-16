Любовь Шараповой пострадала из-за ее карьеры

На Западе вышла автобиографическая книга Марии Шараповой Unstoppable: My Life So Far, в которой теннисистка приоткрыла завесу не только над закулисами спортивных достижений, но и над некоторыми тайнами личной жизни. В частности, она рассказала о том, как закончились ее отношения с известным баскетболистом Сашей Вуячичем.

Отношения между двумя знаменитостями из мира спорта начинались замечательно. «У нас возникли взаимопонимание и близость, которые, как мне казалось, могут быть только между двумя спортсменами. И все шло хорошо», — цитирует RT воспоминания Марии Шараповой.

"Он жил в Лос-Анджелесе, был профессиональным спортсменом, высокорослый, имел восточноевропейский менталитет и прочную связь со своей семьей. На бумаге было все как надо", — добавила теннисистка. Взаимные симпатии между спортсменами были так сильны, что в октябре 2010 года было объявлено о помолвке Марии Шараповой и Саши Вуячича.

Однако 31 августа 2012 года теннисистка объявила о расставании. Влюбленные так и не смогли сойтись характерами. «В Лос-Анджелесе он всегда настаивал, чтобы мы оставались у него, хотя мой дом был больше, лучше и в двух шагах от его. Это было его мужское эго, может, восточноевропейское мужское эго. Ему было важно быть главным, быть хозяином положения», — уверена Мария Шарапова.

"Он не любил напоминания, что у меня тоже есть карьера, что мой дом больше, что мой доход больше. Для меня это все было неважно, но не для него. То, что я в своем мире была успешнее и значимее, чем он в своем, мы никогда не признавали и не обсуждали", — рассказала она.

Долгое время пара делала вид, что эта разница ничего не значит, и Мария Шарапова оставалась у своего жениха. Однако затем противоречия, возникающие из-за разницы в карьере двух спортсменов, по всей видимости, стали слишком велики.