ЧМ-2018 может вызвать всплеск инфляции



Чемпионат мира по футболу 2018 года разгонит региональную инфляцию. К такому выводу пришли аналитики Центрального Банка России . Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект «Основные направления денежно-кредитной политики на 2018-2020 гг.» регулятора.

«Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах», — говорится в документе.



В документе отмечается, что подготовка к спортивным соревнованиям способствовала росту инвестиций и экономики благодаря реализации больших инфраструктурных проектов. Впрочем, эксперты заверили, что негативный макроэкономический эффект будет недолгим.



Мундиаль пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На 15 сентября квалификационный раунд прошли 7 семь сборных: Бразилия, Бельгия, Иран, Япония, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия. Россия проходит в финальную часть турнира на правах страны-хозяйки чемпионата.