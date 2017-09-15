Овечкин официально отказался от участия в Олимпиаде

Российский хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не примет участия в Олимпийских играх 2018 года. Слова хоккеиста приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В заявлении Овечкин признался в любви к России, своему клубу, партнерам по команде и посетовал на то, что ему приходится делать выбор между ними. «Я… был очень разочарован тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия , когда лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде», — сказал спортсмен.

"Я, мои одноклубники и все игроки, которые хотят поехать на Игры, проиграли . Присутствие хоккеистов из НХЛ на Олимпийских играх хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады. То, что мы не будем там играть, это отстой! " — добавил Овечкин.

Также трехкратный чемпион мира выразил надежду, что когда-нибудь ситуация изменится, а сам он будет мечтать о завоевании золота Олимпиады 2022 года для своей страны.

В апреле 2017 года руководство НХЛ заявило, что не будет приостанавливать соревнования на время Олимпийских игр. Тогда Овечкин заявлял, что все равно примет в них участие. Вчера же Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение не допускать игроков НХЛ с контрактом до Игр-2018.