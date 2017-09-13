Матч «Марибор» — «Спартак» приостановлен из-за брошенного на поле файера



Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между словенским «Марибором» и московским «Спартаком» был приостановлен на несколько минут из-за использования болельщиками пиротехники.

Матч был приостановлен на 16-й минует встречи из-за того, что с фанаты выбросили файер на поле стадиона «Людски Врт». Пиротехническое изделии было выброшено с боковой трибуны и приземлилось в центральном круге.



Через две минуты встреча была продолжена.



Ранее сообщалось, что фанаты словенского «Марибора» устроили потасовку с представителями полиции в преддверии матча против «Спартака».

