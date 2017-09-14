Каррера: ничья с «Марибором» — для меня это хороший результат



Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что нападающий команды Квинси Промес был заменён в гостевом матче первого тура Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) по ошибке.

«Не показалось ли, что «Спартак» относился к «Марибору», как к Ливерпулю? Нет, нам соперник не казался «Ливерпулем». Просто бывает, что не везёт или не получается так, как задумывали. Считаю, сыграли мы хорошо, но не хватило реализации.



Правда ли я считаю, что результат — хорош? Всё показало поле. В Лиге чемпионов нам непросто. «Марибор» не создал много моментов. При этом отмечу, что «Спартак» играл в гостях. Для меня это хороший результат», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров