ЦСКА стартовал с победы в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА обыграл лиссабонскую «Бенфику» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 12 сентября, в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли португальцы на 50-й минуте — отличился нападающий Харис Сеферович . Армейцы ответили голом форварда Витиньо с пенальти на 63-й. Победный мяч забил его коллега по амплуа Тимур Жамалетдинов на 71-й минуте.

В параллельном матче группы А английский « Манчестер Юнайтед » обыграл швейцарский «Базель» со счетом 3:0.

13 сентября первый матч в Лиге чемпионов проведет московский «Спартак» , выступающий в квартете Е, встретится в гостях со словенским «Марибором».

Во втором туре ЦСКА примет МЮ, а «Бенфика» сыграет с «Базелем». Оба матча состоятся 27 сентября.