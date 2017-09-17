Россия осталась без медалей на Евробаскете

ТАСС. Сборная России проиграла в Стамбуле команде Испании со счетом 85:93 в матче за третье место на чемпионате Европы по баскетболу, сообщает

Наилучшие результаты в матче показал форвард сборной Испании По Газоль, набравший 26 очков.

У российской команды больше всего очков набрал атакующий защитник Алексей Швед (18), центровой Тимофей Мозгов оформил дабл-дабл, сделав 10 подборов и набрав 14 очков.

Вначале россияне играли не очень активно, в ходе первой половины встречи разница в счете достигала 17 очков. Во второй половине российским игрокам удалось сократить отставание до двух очков.

Несмотря на отсутствие особых достижений, это выступление стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. С медалью россияне уехали с чемпионата Европы в 2011 году, забрав бронзу, а в последующие годы им не удавалось выйти в плей-офф.

По Газоль стал семикратным призером чемпионатов Европы. На счету у успешного баскетболиста три золота (2009, 2011, 2015), два серебра (2003, 2007) и две бронзы (2001, 2017).