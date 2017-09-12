Telegraph: британская сборная испугалась «российских хакеров» на ЧМ-2018

Великобритания боится, что российские хакеры взломают компьютеры, в которых хранится секретная тактика главного тренера национальной футбольной сборной Гарета Саутгейта на грядущий чемпионат мира, сообщает The Daily Telegraph.



Эти опасения подтолкнули Футбольную ассоциацию Англии к существенному увеличению инвестиций в защиту от потенциальных кибератак. Как отмечает издание, Саутгейт и его помощники обычно хранят информацию о своей стратегии на матчи на своих ноутбуках и планшетах — «информацию, которая, окажись она в нужных руках, может быть с весьма плачевными последствиями использована против (сборной. — ИноТВ) Англии в России в следующем году».



Одним из главных поводов для беспокойства британцев стала утечка медицинских данных десятков футболистов, которую в прошлом месяце организовала группа «российских хакеров» Fancy Bear. Мало того, что среди игроков, проваливших тест на допинг, числятся футболисты британской премьер-лиги, включая Карлоса Тевеса, Дирка Куйта и Габриэля Хайнце, кроме того, в сеть ещё попала и переписка между Футбольной ассоциацией и ФИФА, касающаяся проверок на допинг в английском футболе.



Тогда же Футбольная ассоциация выразила свои опасения относительно хакерских атак, и, чтобы не стать жертвой одной из них в период чемпионата мира в 2018 году, организация даже собирается провести подробный инструктаж для своих игроков и технического персонала. К примеру, представителям британской стороны не рекомендуют использовать сети Wi-Fi в общественных местах, а также советуют быть осторожнее с соцсетями.



Простота, с которой хакеры могут оперировать в футбольном мире, лишний раз подтвердилась в прошлом месяце, когда на странице «Реал Мадрида» в Twitter появилась запись о том, что теперь за него будет играть Лионель Месси, который на самом деле пока не собирается оставлять «Барселону». Впрочем, этот инцидент отнесли к проделкам более-менее безобидных «пранков».



Как подчёркивает The Daily Telegraph, в спорте нередко случаются скандалы, когда одна команда, намереваясь получить преимущество над другой, пытается выкрасть планы противника на соревнования. Самым громким инцидентом в этом плане стал скандал с промышленным шпионажем McLaren в отношении Ferrari на «Формуле-1» в 2007 году. Тогда McLaren пришлось заплатить крупнейший в истории штраф — $100 млн