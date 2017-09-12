Российский спортсмен дисквалифицирован за футболку с изображением Путина



Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) дисквалифицировала российского спортсмена Владимира Балынца за то, что на церемонии награждения он показал футболку с изображением президента России Владимира Путина в хоккейной амуниции, сообщает "Советский спорт".

Инцидент произошел на победном для Балынца чемпионате Европы по классическому жиму в Финляндии.



Чиновники посчитали, что пауэрлифтер нарушил статью регламента IPF, запрещающую демонстрацию политических и религиозных символов. Федерация приняла решение отстранить Владимира Балынца от всех международных соревнований до конца 2017-го года.

Впрочем, как отметил президент Федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров на своей странице в Instagram, Балынец еще может избежать столь сурового наказания и отделаться предупреждением.



Балынец является многократным чемпионом страны по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2012 году он завоевал серебряную медаль Паралиампиады в Лондоне, а два года спустя стал бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 49 килограммов.