Запад требует не пускать Россию на Олимпиаду

Антидопинговые агентства 17 западных стран, в том числе США, Канады и Великобритании направили в Международный олимпийский комитет письмо с просьбой отстранить Россию от Зимних Игр-2018. С чем связана эта инициатива? Существует ли риск отстранения?

Ключевой посыл письма — участие российской команды может угрожать «чистым спортсменам», потому что расследование Макларена было неполным. WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена. Этот факт агентство подтвердило Business FM , заявив, что расследование прекращено из-за нехватки доказательств применения россиянами запрещенных препаратов. Министр спорта России Павел Колобков уже заявил о том, что вопрос участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 года не входит в компетенцию антидопинговых агентств других стран. На самом деле, действительно, речь идет о частном мнении, поясняет корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Наталья Марьянчик

Наталья Марьянчик корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» «NADO — ассоциация национальных антидопинговых агентств, это организация, которая, в принципе, в процессе принятия решений по каким-либо российским делам, не участвует. Это такой своеобразный „профсоюз“, в котором состоят 67 агентств из разных стран. Там нет больше и половины, всего численность агентств доходит до двухсот. По каким-то причинам они к России относятся крайне жестко. Например, последнее заявление NADO было не далее, как 22 августа, и оно практически дословно повторяет то заявление, которые было сделано сегодня. Судя по этим заявлениям, они берут информацию просто из прессы. Эти люди могут просто высказать свою позицию, вот они ее высказывают по два раза в месяц».

Хотя юридической силы письмо антидопинговых агентств 17 стран не имеет, для большинства спортсменов это еще один малоприятный факт. По-настоящему обелить свое имя могут только очень немногие. Для осажденных же складывается ситуация, которую принято называть «осадочек-то остался». Возможно ли им оспорить в судах ложные обвинения?

Николай Дурманов бывший руководитель антидопинговой комиссии при президенте России «Это длинный, нудный на чужих языках процесс, который осилить могут только всего лишь несколько грандов, за которыми стоят большие денежные средства и юридически грамотные спонсоры. Для большинства это нереально. Понимаете, большой спорт, как шоу-бизнес. Здесь имя — это неюридическая, а, скорее, медийная категория. Как бы ты ни обелился и, может быть, где-нибудь мелким шрифтом дадут опровержение. Но, если твое имя два, три года полоскали на первых полосах, ну, как тут можно обелить? Поэтому в этом смысле это нечестно, и, надо сказать, беспроигрышно для наших оппонентов».