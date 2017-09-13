Названы столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

Официально вслед за Токио (Япония), летние игры 2024 года примет Париж (Франция). Они станут 33-ми по счету. А через четыре года состязания пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Последние летние Олимпийские игры прошли в 2016 году в Бразилии. Из-за допингового скандала, российскую сборную не допустили к ним. Однако, с победами вернулись спортсмены, выступавшие с нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что МОК продлил «до дальнейшего уведомления» санкции в отношении России, и отказался поддерживать любые спортивные мероприятия на территории страны.

Организация призвала международные федерации олимпийских зимних видов спорта «заморозить подготовку» к основным событиям в России.