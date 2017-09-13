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ТК «Звезда»

Названы столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

Объявлены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
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Официально вслед за Токио (Япония), летние игры 2024 года примет Париж (Франция). Они станут 33-ми по счету. А через четыре года состязания пройдут в Лос-Анджелесе (США).
Последние летние Олимпийские игры прошли в 2016 году в Бразилии. Из-за допингового скандала, российскую сборную не допустили к ним. Однако, с победами вернулись спортсмены, выступавшие с нейтральным флагом.
Ранее стало известно, что МОК продлил «до дальнейшего уведомления» санкции в отношении России, и отказался поддерживать любые спортивные мероприятия на территории страны.
Организация призвала международные федерации олимпийских зимних видов спорта «заморозить подготовку» к основным событиям в России.
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