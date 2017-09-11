Главные события у вас в почте
Фанаты «Карпат» заставили игроков снять футболки после поражения со счётом 1:6
Фото: скриншот
У футболистов «Карпат» случился конфликт с фанатами после матча 8-го тура УПЛ против «Вереса» (1:6). Львовский клуб, не выигрывающий четыре встречи подряд, потерпел самое крупное домашнее поражение в истории УПЛ. Ультрас после матча начали скандировать: «Мы — „Карпаты“, вы — г… о!». Затем группа болельщиков потребовала от игроков снять с себя футболки. Один из фанатов обращался к футболистам команды: «Это наши цвета. Снимай!».
После восьми туров УПЛ «Карпаты» занимают 10-е место в таблице.
Оставить комментарий