Фанаты «Карпат» заставили игроков снять футболки после поражения со счётом 1:6

У футболистов «Карпат» случился конфликт с фанатами после матча 8-го тура УПЛ против «Вереса» (1:6). Львовский клуб, не выигрывающий четыре встречи подряд, потерпел самое крупное домашнее поражение в истории УПЛ. Ультрас после матча начали скандировать: «Мы — „Карпаты“, вы — г… о!». Затем группа болельщиков потребовала от игроков снять с себя футболки. Один из фанатов обращался к футболистам команды: «Это наши цвета. Снимай!».



После восьми туров УПЛ «Карпаты» занимают 10-е место в таблице.

