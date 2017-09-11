Макгрегора засудят за швыряние энергетиков

Американец Уильям Пегг, работающий охранником, предъявил судебный иск ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору , который попал в него алюминиевой банкой с энергетическим напитком. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает The Blast.

Инцидент произошел 17 августа 2016 года во время конференции перед турниром UFC 202. Американец Нейт Диаз, с которым через три дня Макгрегор провел поединок, швырнул в ирландца бутылку с водой, в ответ на это Макгрегор собрал находящиеся на столе банки с энергетиком и начал кидаться ими в Диаза и в его команду.

Одна из банок попала в голову охраннику. На лечение ему пришлось потратить пять тысяч долларов. Помимо этого, он требует с Макгрегора еще 90 тысяч долларов