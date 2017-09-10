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Кадыров подарил Митришеву, Садаеву и Уциеву по автомобилю «Мерседес»
Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров подарил трём футболистам клуба по автомобилю «Мерседес».
«Сегодня 25-летний юбилей отмечает один из лидеров «Ахмата» в этом сезоне Магомед Митришев. Накануне он получил очень ценный подарок от главы республики Рамзана Кадырова в виде автомобиля «Мерседес». Аналогичные подарки получили ещё двое местных воспитанников: Заур Садаев, который ярко себя проявляет в последних матчах, и капитан команды Ризван Уциев за патриотизм и годы, которые отдаёт своей любимой команде», — сообщил корреспондент телеканала «Наш футбол» Адам Ахмадов.
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