Тренер «Арарата» пригрозил комментатору «Матч ТВ» ударом в лицо

«Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но если в следующий раз встретимся — я его съем, как сладкую булочку. Просто тьфу на него. Тимур Журавель — мне не соперник, не тот, кто выведет меня из равновесия», — заявил Григорян.



Конфликт между сторонами возник после матча третьего тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Локомотивом» и «Анжи» (1:0). Журавель брал флэш-интервью у Григоряна, на тот момент возглавлявшего махачкалинскую команду. Тренер посчитал, что журналист своими вопросами пытался «развести его на сенсацию».

