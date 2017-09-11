Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Российские баскетболисты разгромили команду Хорватии





Сборная России уверенно обыграла команду Хорватии в 1/8 финала чемпионата Европы — 101:78. В четвертьфинале подопечные Сергея Базаревича встретятся с командой Греции.



Выступление сборной России на групповой стадии оставило двойственное впечатление. С одной стороны, подопечные Сергея Базаревича допустили за пять матчей только одну осечку, которая привела к поражению от Латвии. С другой, просадка российской команды в игре против латвийской сборной была очень глубокой. К тому же показавшей, что командную игру россияне под давлением теряют легко, после чего скатываются на индивидуальные действия. И тут уже все зависит от того как пойдут броски у Алексея Шведа и только у него. Да, Шведу не привыкать к тому, чтобы на себе таскать команду (он регулярно занимается этим в «Химках»), но ставка на талант лишь одного игрока — занятие, чреватое неприятностями. Тем более в противостоянии с весьма напористой командой Хорватии, выступление которой на групповой стадии получилось вполне впечатляющим. До стопроцентного показателя по победам хорватам не хватило совсем немного — они уступили одному из фаворитов турнира, сборной Испании. Хотя при некотором везении вполне могли бы и выиграть.



Перед встречей со сборной России хорватские баскетболисты, среди которых стоит выделить Дарио Шарича и Бояна Богдановича, отдавая дань уважения сопернику, все же отмечали, что именно они являются фаворитами противостояния. А хорватский центровой Лука Жорич и вовсе заявил, что только нечто непредвиденное, по большому счету чудо, может помешать хорватам выйти в четвертьфинал.

Старт матча показал, что «шведозависомость» российской сборной никуда не делась, да и не могла, наверное, поскольку Швед начал игру очень бодро, отправив в хорватскую корзину два трехочковых подряд. А к концу первой четверти Швед записал себе в актив уже 11 очков. То есть без малого половину от 25 очков (против 23 у хорватов), набранных сборной России за десять минут игры.



Но сборная Хорватии к такой прыти лидера россиян была вполне готова. Больше того, временами казалось, что хорваты не слишком усердно опекают Шведа, полагая, что лучше уж дать ему набрать свои очки, но при этом лишить остальных игроков соперника возможности эффективно поддержать лидера. Что до действий в атаке, то тут хорватская команда ничем не удивила, сделав ставку на Шарича и Богдановича, у которого неплохо пошли дальние броски.



Впрочем, уже во второй четверти запал у лидеров, что российского, что хорватских, подиссяк и в результате зрители вынуждены были смотреть игру, полную самых разных ошибок в исполнении обеих команд.





И все же концовка четверти осталась за россиянами, завершившими десятиминутку красивой домашней заготовкой — на атаку у сборной России было меньше двух секунд, но явно заранее отрепетированный наброс мяча на Тимофея Мозгова сработал как надо, и на перерыв команда Базаревича ушла, имея перевес в четыре очка. А к середине третьей четверти отрыв россиян, после того как вновь проснувшийся Швед точно исполнил три штрафных броска, достиг уже десяти очков.

Дело оставалось за «малым» — не растерять добытое преимущество, как это случилось в игре против Латвии. Но в этот раз российская команда прежних ошибок повторять не стала. Больше того, сборная России грамотно воспользовалась тем, что хорваты побежали отыгрываться, причем в спешке, за что получили несколько болезненных оплеух и довели свое отставание до 15 очков. И тут самое время было вспомнить слова Луки Жорича про то, что только чудо может помешать хорватам выиграть. Ведь теперь им нужно было чудо, чтобы не проиграть.





К сожалению для хорватов, никакого чуда не случилось. Больше того, отрыв сборной России только увеличивался, и к середине финальной четверти вопрос о победителе фактически уже был снят. Как благодаря стабильной игре в исполнении Шведа (далеко не всегда ему удается провести игру на одном уровне), так и оказавшейся весьма кстати поддержке, оказанной ему другими игроками сборной. В первую очередь Виталием Фридзоном Андреем Зубковым и Тимофеем Мозговым.

В результате сборная России победила со счетом 101:78 и теперь в четвертьфинале, который состоится 13 сентября, сыграет с командой Греции.