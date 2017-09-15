"Зенит" разгромил "Вардар" в матче футбольной Лиги Европы

Российский футбольный клуб "Зенит" разгромил македонский "Вардар" со счетом 5:0 в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Скопье.





Голы забили Александр Кокорин (6-я и 21-я минуты), Артем Дзюба (39), Бранислав Иванович (66) и новичок команды аргентинец Эмилиано Ригони (90), который впервые отличился за петербургский клуб. На счету Кокорина четыре мяча в текущем розыгрыше турнира с учетом матчей квалификации. Дзюба забил первый гол в сезоне.

"Зенит" и "Вардар" выступают в группе L вместе с клубами "Реал Сосьедад" (Испания) и "Русенборг" (Норвегия). В следующем матче "Зенит" 28 сентября дома встретится с испанской командой, в тот же день "Вардар" сыграет в гостях с "Русенборгом".



Ранее в группе F Лиги Европы другой российский клуб "Локомотив" сыграл в гостях с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0.