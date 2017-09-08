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Зидан: без футбола, стал бы водителем-курьером

Зидан рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, чем бы он занимался, если бы не стал профессиональным футболом, передает RT.
"Если говорить о моем тренерском стиле, то я хочу, чтобы моя команда играла в хороший футбол. Ведь у меня в распоряжении выдающиеся футболисты. На поле мы хотим контролировать мяч и владеть им больше, чем соперник. Даже в матчах против «Барселоны».
Что касается моих сильных и слабых сторон, то я терпеливый, но при этом очень странный парень.
Кем бы я стал, если не профессиональный футбол? Был бы водителем-курьером", — цитирует Зидана AS.
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Реал
Зинедин Зидан
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