Зидан: без футбола, стал бы водителем-курьером

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, чем бы он занимался, если бы не стал профессиональным футболом, передает RT.

"Если говорить о моем тренерском стиле, то я хочу, чтобы моя команда играла в хороший футбол. Ведь у меня в распоряжении выдающиеся футболисты. На поле мы хотим контролировать мяч и владеть им больше, чем соперник. Даже в матчах против «Барселоны».

Что касается моих сильных и слабых сторон, то я терпеливый, но при этом очень странный парень.

Кем бы я стал, если не профессиональный футбол? Был бы водителем-курьером", — цитирует Зидана AS.