Слуцкий рассказал английским журналистам шутку про Аршавина

Главный тренер английского футбольного клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий по просьбе английских журналистов рассказал несколько своих любимых шуток.

«Для меня Андрей Аршавин — лучший российский игрок 2000-х годов, однако все думали, что он ленив. Мы шутили: когда Андрей поёт национальный гимн перед игрой, он уже устал и должен быть заменён. Есть ещё одна шутка. Лес горит, а я похож на слепого лося, которого ведёт судьба!», — приводит слова Слуцкого Daily Mail.

Российский специалист также рассказал, каким образом отпразднует возвращение «Халла» в АПЛ.

«Я могу петь и танцевать без алкоголя, нет проблем. Мне не нравится водка. Буду ли я снова петь для своих игроков? Конечно, если мы вернёмся в АПЛ, я буду и петь, и читать рэп, и танцевать», — заявил тренер.

Ранее сообщалось, что «Халл Сити» взял в аренду футболиста «Челси».