СМИ: сборной России по тяжелой атлетике запретят участвовать в ЧМ-2017

Сборная России по тяжелой атлетике рискует пропустить чемпионат мира 2017 года, передает "Р-Спорт".



Как отмечает InsidetheGames, Россия будет одной из девяти команд, которым запретят участие в мировом первенстве из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх.



Отмечается, что отстранены от чемпионата мира будут еще два лидера мировой тяжелой атлетики — команды Казахстана и Китая.



Соревнования пройдут в конце ноября — начале декабря в Анахайме (США).