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Газета.Ru

СМИ: сборной России по тяжелой атлетике запретят участвовать в ЧМ-2017

Сборную России по тяжелой атлетике не допустят до ЧМ-2017
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Сборная России по тяжелой атлетике рискует пропустить чемпионат мира 2017 года, передает "Р-Спорт".
Как отмечает InsidetheGames, Россия будет одной из девяти команд, которым запретят участие в мировом первенстве из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх.
Отмечается, что отстранены от чемпионата мира будут еще два лидера мировой тяжелой атлетики — команды Казахстана и Китая.
Соревнования пройдут в конце ноября — начале декабря в Анахайме (США).
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