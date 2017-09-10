Стивенс: добилась победы на US Open, благодаря своей команде

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала победу над своей соотечественницей Мэдисон Кис в финале Открытого чемпионата США 2017 года, передает RT.

"Я очень рада. Мне удалось соединить все воедино, но все, чего я добилась, это благодаря моей команде. Когда мы сели на стулья перед церемонией, то немного поговорили, и я сказала, что очень хотела, чтобы она тоже победила.

Если бы можно было так сделать, я бы снялась, чтобы мы разделили эту победу. Еще я пошутила, что теперь мне нужно заканчивать карьеру, потому что более значимого успеха я уже не добьюсь.

Мэдисон — одна из моих самых близких друзей в туре. Я желаю тебе всего наилучшего", — сказала Стивенс во время церемонии награждения.