Российским паралимпийцам запретили участвовать в Играх-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) и отказал в допуске спортсменов к международным соревнованиям, сообщает «Р-Спорт».

Решение об отказе было принято на заседании исполкома МПК, который прошел в Абу-Даби. На собрании ПКР представил документы, подтверждающие выполнение критериев, необходимых для восстановления членства в организации.

Российские паралимпийцы не смогут выступать в международных соревнованиях, в том числе в зимних Паралимпийских играх 2018 года, пока не будет отменено отстранение.

Россияне были отстранены от участия в летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. Тогда же было принято решение лишить ПКР членства в МПК.