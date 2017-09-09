ПКР сможет оплатить расходы на участие россиян в отборочных соревнованиях Паралимпиады-2018

Паралимпийский комитет России (ПКР) сможет оплатить расходы на выступление россиян в квалификационных турнирах зимней Паралимпиады-2018, до участия в которых они были допущены Международным паралимпийским комитетом (МПК) в статусе нейтральных спортсменов.

Об этом сообщает официальный сайт МПК.

Отмечается, что все расходы по выступлению российских паралимпийцев на отборочных соревнованиях, а также обязанности по финансированию различного вспомогательного персонала, не касаются МПК и должны быть выполнены либо ПКР, либо самими спортсменами.

Кроме того, МПК оставила за собой право дисквалифицировать любого выступающего под нейтральным флагом спортсмена в любой момент и аннулировать все его результаты в том случае, если станет известно, что он не соответствует установленным организацией критериям доступа к отборочным соревнованиям Паралимпиады.

Ранее новый руководитель МПК Эндрю Парсонс заявил, что вопрос восстановления ПКР в правах может быть рассмотрен до конца года.