Олимпийская чемпионка Роднина: Макларен испортил нам Олимпийские игры

Депутат Госдумы России, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Ричард Макларен слишком затянул по времени свои признания относительно обвинений в допинге российских спортсменов.

"Ушло на это слишком много времени. А доказательством является то, что они нам испортили Олимпийские игры", — заявила она.

Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов напомнил, что еще в марте Ричард Макларен снял ключевое обвинение из своего скандального доклада — в том, что российские спортсмены употребляли допинг с подачи государства.

Напомним, что комиссии МОК представят промежуточные итоги расследования по России на сессии в Лиме, которая пройдет 13–16 сентября.