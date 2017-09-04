Глава комиссии WADA снял обвинения по допингу в адрес России

Ричард Макларен , возглавляющий независимую комиссию WADA , снял все обвинения в адрес РФ, касающиеся якобы имевшего место государственного участия в употреблении допинга в российском спорте.

Ричард Макларен, возглавляющий независимую комиссию WADA, снял все обвинения в адрес РФ, касающиеся якобы имевшего место государственного участия в употреблении допинга в российском спорте. Об этом сообщил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

«Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — цитирует его РИА Новости

Доклад из двух частей, составленный возглавляемой Маклареном комиссией, был опубликован в 2016 году. В нем утверждалось, что в России на государственном уровне была создана система, помогавшая спортсменам проворачивать махинации с допинг-пробами.

Каких-либо конкретных доказательств Макларен в своем докладе не приводил. Тем не менее, российские спортсмены были отстранены от ряда крупным мировых соревнований, а протесты на подобные решения были отклонены. Сам Макларен впоследствии признал, что в его докладе содержался ряд ошибок.