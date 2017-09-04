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Тренер сборной России оценил финальный матч ЧЕ по волейболу
Финальный матч чемпионата Европы по волейболу не мог быть легким, заявил тренер сборной России Сергей Шляпников. Он сказал, что российская команда «начала матч очень хорошо», но «вскоре немцы прибавили», игра «могла повернуться в любую сторону», передает ТАСС.
«Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на тай-брейке, я все еще верил в нашу победу, и я сказал об этом своим игрокам», — рассказал тренер, который в феврале 2017 года сменил на этой должности Владимира Алекно. Напомним, российская команда стала чемпионом Европы, а диагональный сборной России Максим Михайлов признан самым ценным игроком чемпионата.
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