В России робот стал участником спортивного марафона

России робот стала участником спортивного марафона. На дистанцию в несколько километров робот вышел с собственным номером участника забега.

Необычный участник с номером 7696 на пластиковой груди одним своим появлением вызывает фурор, хотя бегуном его, конечно, не назовешь.

Несколько сотен бегунов на первых же секундах превращаются в хаотично движущуюся массу, путаются друг у друга под ногами и даже падают.

И в самом центре этого стартового хаоса движется робот. Задача — никого не толкнуть, не потерять направление, просто не остановиться в замешательстве. И нечеловеческими усилиями своих систем позиционирования в пространстве он с ней справляется. Для разработчиков это и есть победа.

" Специально для этого мы разработали специальные алгоритмы, системы, добавили определенное оборудование, с помощью которого робот может ездить вне помещений и марафон — это прекрасная площадка, где мы можем его протестировать, организаторы нам принять участие разрешили и это поможет нам в исследованиях" , — рассказывает директор компании " Promobot" Олег Кивокурцев.

Завсегдатай хайтек-выставок робот уже известен своими приключениями. Но после " перепрошивки" системы стал послушнее.

" Недавно создатели вправили мне мозги и у меня уже есть что вам сказать" , — говорит сама умная машина.

И он действительно говорит. Создатели называют машину — живой и обладающей собственным характером. Отвечает на вопросы, даже шутит и философствует.

— Робот, в чем смысл жизни?

— Согласитесь, для каждого смысл жизни свой, в чем ваш?

Его способностям уже нашли применение. Несколько таких экземпляров работает в торговых центрах, помогает посетителям ориентироваться в здании. И даже больше: тут камера наблюдения запечатлела спасение ребенка. Машина придержала падающий на него шкаф.

По итогам эксперимента с марафоном систему доработают и, возможно, этих роботов можно будет встретить на городских улицах.