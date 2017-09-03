Тренер Серены Уильямс недоволен решением организаторов дать wild card Шараповой

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу заявил, что россиянка Мария Шарапова не заслуживала получения wild card на участие в Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке.

"Конечно, я понимаю, что для любого турнирного директора наличие Шараповой в сетке его соревнований — мечта. Стадион будет заполнен, спонсоры будут счастливы, телевизионные рейтинги взлетят. Но пусть она сама вернется в топ-100 и заслужит место в сетках турниров. При этом я не имею ничего лично против Шараповой — я сказал бы то же самое о любом другом игроке в аналогичной ситуации", — цитирует Муратоглу сайт Tennis World USA.

Ранее свое недовольство высказала венгерская теннисистка Тимя Бабош.