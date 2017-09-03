Главные события у вас в почте
Голы Ан. Миранчука, Заболотного и Фернандеса принесли России победу над «Динамо»
В контрольном матче, прошедшем сегодня на стадионе «Арена Химки», сборная России со счётом 3:0 разгромила московское «Динамо».
Подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд на 22-й минуте, когда точным ударом отметился один из многочисленных дебютантов сборной Антон Миранчук.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia
Контрольный матч. #РоссияДинамо 1:0 22' Антон Миранчук (@fclokomotiv) pic.twitter.com/ot7gqa5cpA— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
Незадолго до конца первого тайма преимущество национальной команды удвоил Антон Заболотный.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia
Контрольный матч. #РоссияДинамо 2:0 40' Антон Заболотный (@fctosno) pic.twitter.com/GZnbgM5BNI— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
Точку на 58-й минуте поставил Марио Фернандес, который в прошлом году получил российское гражданство.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia
Контрольный матч. #РоссияДинамо 3:0 58' Марио Фернандес (@pfc_cska) pic.twitter.com/1vfgKgq45u— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
Оставить комментарий