Российские гимнастки ради победы на ЧМ-2017 на две недели лишились мобильных телефонов

Сборная России по художественной гимнастике за две недели до старта чемпионата мира отказалась от своих телефонов для того, чтобы больше сконцентрироваться на тренировочном процессе. Об этом сообщила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.



Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1-0-0), третье — команда Японии (0-1-3).



" У нас своя система подготовки, которая предусматривает все — профессиональный тренерский состав, медицина, диетология, взвешивание и так далее, — заметила Винер— Усманова. — И вот, где ваши телефоны, девочки? Нет у них телефонов уже две недели, потому что надо вовремя ложиться спать. А телефон — это такая гадость".



" Я тоже сдаю телефон, конечно. Я все делаю как они и стараюсь, чтобы они все делали как я. Когда они вырастут, они тоже будут настоящими и хорошими тренерами" , — подытожила главный тренер.