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Активистка Femen обнажилась перед матчем ЧМ-2018
Фото: Елена / twiiter
Активистка Femen выбежала на поле и продемонстрировала голую грудь с надписью «Эрдоган — убийца». Провокационная акция прошла перед началом матча отборочного цикла ЧМ-2018 между командами Украины и Турции в Харькове.
По словам очевидцев, акцию провела известная активистка Анжелина Диаш, которая ранее оголилась на пресс-конференции президентов Украины и Белоруссии.
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