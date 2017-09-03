Активистка Femen обнажилась перед матчем ЧМ-2018

Активистка Femen выбежала на поле и продемонстрировала голую грудь с надписью «Эрдоган — убийца». Провокационная акция прошла перед началом матча отборочного цикла ЧМ-2018 между командами Украины и Турции в Харькове.

По словам очевидцев, акцию провела известная активистка Анжелина Диаш , которая ранее оголилась на пресс-конференции президентов Украины и Белоруссии.