Мутко: затраты России на ЧМ-2018 по футболу составляют около 360 млрд рублей

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мутко, изначально было заявлено, что на чемпионат мира 2018 года будет потрачено порядка $10 млрд Первоначально в переводе на рубли это составляло 336 млрд, однако со временем сумма выросла до 360 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей — внебюджетные средства, а 100 млрд рублей составляют средства из бюджетов субъектов России.

Вице-премьер отметил, что затраты на спортивную составляющую, куда входят стадионы и тренировочные площадки, не превышает 140 млрд рублей.

Ранее Мутко заявил, что уровень негатива в иностранных СМИ о чемпионате мира 2018 года по футболу идёт на убыль.