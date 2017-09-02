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Мутко: затраты России на ЧМ-2018 по футболу составляют около 360 млрд рублей
Президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что Россия потратит на организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года около 360 млрд рублей.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Мутко, изначально было заявлено, что на чемпионат мира 2018 года будет потрачено порядка $10 млрд Первоначально в переводе на рубли это составляло 336 млрд, однако со временем сумма выросла до 360 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей — внебюджетные средства, а 100 млрд рублей составляют средства из бюджетов субъектов России.
Вице-премьер отметил, что затраты на спортивную составляющую, куда входят стадионы и тренировочные площадки, не превышает 140 млрд рублей.
Ранее Мутко заявил, что уровень негатива в иностранных СМИ о чемпионате мира 2018 года по футболу идёт на убыль.
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