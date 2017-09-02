Иранские футбольные фанаты развеяли мифы СМИ о российских болельщиках



Болельщики из Ирана не верят в растиражированный Западом миф о негостеприимности российских фанатов и готовятся приехать на товарищеский матч между сборными Ирана и России, который состоится 10 октября на одном из главных стадионов грядущего ЧМ-2018. Об этом сообщает Sputnik Iran.

Так, студент Амир, который уже давно живет в России, рассказал агентству, что болеет за московскую команду ЦСКА. По его словам, он не раз ходил на матчи, чтобы поболеть за любимый клуб, и не испытывал никаких проблем.



" Я счастлив, что Иран смог пробиться на ЧМ-2018, который пройдет в России. Для иранцев, живущих в России, предстоящая встреча очень интересна. С того момента, как был назначен этот матч, мы с российскими друзьями начали спорить о том, какая сборная одержит победу. В России очень много футбольных болельщиков. Демонизация российских фанатов, которую мы видим в ряде СМИ, не имеет ничего общего с реальностью" , — заявил Амир.



Еще один любитель футбола — иранец Мехди, который также проживает в Москве, сообщил, что непременно посетит матч.



" Я очень рад, что национальная сборная едет в Россию для участия в дружественном матче. Я обязательно поеду со своими друзьями в город проведения этой встречи, чтобы увидеть это событие своими глазами" , — сказал он.



Футбольные фанаты, живущие в Иране, тоже готовы приехать в Россию, уверен лидер фан-движения тегеранского футбольного клуба Persepolis Аббас Исмаил-Бейги. Сам он также намерен посетить игру.



" Конечно, я поеду в Россию. У наших стран хорошие отношения, нет проблем с визами. Думаю, на этот матч в Россию приедет много иранских болельщиков" , — отметил Аббас.



Западные СМИ периодически публикуют фейки о " жестокости" российских фанатов. Так, в марте британское издание Daily Mirror выпустило материал о том, что россияне якобы готовятся драться с английскими болельщиками, проиллюстрировав его фотографиями традиционных кулачных боев во время празднования Масленицы. В апреле британский таблоид The Sun опубликовал видео о беспорядках на футбольном матче между киевским " Динамо" и донецким " Шахтером" под заголовком " Расизм в России".