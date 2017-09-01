Россия победила Турцию на ЧЕ по баскетболу

Российская сборная по баскетболу победила турецкую команду в первом матче группового этапа чемпионата Европы 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости.



Матч завершился со счётом 76:73. Алексей Швед заработал 22 очка, показав наибольшую результативность среди россиян. У команды Турции 28 очков заработал Джеди Осман. Встреча команд группы D проходила в Стамбуле. 2 сентября россияне сыграют с командой Сербии. Сборная Турции проведёт встречу с командой Великобритании. Чемпионат Европы-2017 проходит в Финляндии, Израиле, Турции и Румынии.