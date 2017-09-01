

Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с допинг-скандалами в российском спорте. Слова заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию передаёт « Комсомольская правда ».

«Я всё это превосходно понимаю. Но нас это не очень задевает — мы ничего не пьём. Мы — чистые, поэтому и готовимся спокойно. Как мы можем бороться с этими санкциями? Никак. Но когда нас выпустят — мы будем лучшими, и мы к этому готовимся», — заявила Тарасова.





Тарасова добавила, что последний раз в крови российской фигуристки был обнаружен допинг в 2005 году. В анализах спортсменки нашли фуросемид, который используют для вывода жидкости из организма. Тренер обвинила в проблемах с допингом бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова



В ноябре 2015 года российское антидопинговое агентство «РУСАДА» было лишено членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) в связи с докладом независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда . В исследовании говорилось о широкомасштабных допинговых злоупотреблениях среди российских легкоатлетов.