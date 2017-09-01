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Тарасова нашла виновника "допинговых проблем" РФ
Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с допинг-скандалами в российском спорте. Слова заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию передаёт «Комсомольская правда».
«Я всё это превосходно понимаю. Но нас это не очень задевает — мы ничего не пьём. Мы — чистые, поэтому и готовимся спокойно. Как мы можем бороться с этими санкциями? Никак. Но когда нас выпустят — мы будем лучшими, и мы к этому готовимся», — заявила Тарасова.
Тарасова добавила, что последний раз в крови российской фигуристки был обнаружен допинг в 2005 году. В анализах спортсменки нашли фуросемид, который используют для вывода жидкости из организма. Тренер обвинила в проблемах с допингом бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
В ноябре 2015 года российское антидопинговое агентство «РУСАДА» было лишено членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) в связи с докладом независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. В исследовании говорилось о широкомасштабных допинговых злоупотреблениях среди российских легкоатлетов.
18 июля 2016 года независимый эксперт Ричард Макларен опубликовал доклад, посвящённый деятельности бывшего руководителя антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В документе утверждалось, что власти России подменяли «грязные» допинг-пробы российских спортсменов на «чистые». Макларен утверждает, что в период с 2012 по 2015 год министерство спорта России при содействии ФСБ фальсифицировало результаты тестов 643 спортсменов из 30 видов спорта. Результатом этого доклада стал недопуск всех российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Зимняя Олимпиада 2018 года состоится в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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