Арестован Уэйн Руни

Нападающего «Эвертона» Уэйна Руни арестовали 31 августа по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в графстве Чешир, недалеко от дома футболиста.

По данным издания, перед задержанием 31-летний Руни был замечен «танцующим на столах» и распевающим песни группы Oasis в баре Bubble Room в Олдерли Эдж.

Источники газеты отметили, что он все еще находится под арестом после того, как его отвезли в местный полицейский участок.

На прошлой неделе Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии по футболу.