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Арестован Уэйн Руни
Нападающего «Эвертона» Уэйна Руни арестовали 31 августа по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в графстве Чешир, недалеко от дома футболиста.
По данным издания, перед задержанием 31-летний Руни был замечен «танцующим на столах» и распевающим песни группы Oasis в баре Bubble Room в Олдерли Эдж.
Источники газеты отметили, что он все еще находится под арестом после того, как его отвезли в местный полицейский участок.
На прошлой неделе Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии по футболу.
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