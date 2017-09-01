Болельщик толкнул российского велосипедиста во время гонки

Во время 12-го этапа испанской веломногодневки «Вуэльта» болельщик столкнул с велосипеда российского гонщика команды Katusha-Alpecin Максима Белькова. Об этом сообщается в твиттере команды.

«Меня столкнул с велосипеда один из «фанов» в красной футболке. Я перелетел через забор и упал в канаву. Это возмутительно и неспортивно в отношении гонщиков», — процитировали Белькова в Katusha-Alpeci.

We'll report more about this later, but maybe you can help @BelkovMaxim what happened to him today in #LV2017 pic.twitter.com/0cKcizOxBA— Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 31 августа 2017 г.

Видеозапись инцидента опубликовала одна из интернет-пользовательниц.

В комментариях к видео пользователи сообщили, что толкнувший Белькова болельщик оказался подростком с синдромом Дауна, и сделал он это не специально.